بەرزەوبوین نرخ خام بەسرە وەگەرد بەرزەوبوین نەفت لە جەهان

شەفەق نیوز ـ بەغداد

نرخ خام بەسرە وە هەردووگ جویرەگەی قورس و ناوڕاس، ئمڕوو سێشەممە، وەشیوەی کەمیگ بەرزەوبوی وەرد بەرزەوبوین نەفت لە بازارەیل جەهان.

نرخ خام قورس بەسرە 7 سەنت بەرزەوبوی یەکسانە وە 0.11%‎‎ رەسیە 64.88 دۆلار، و نرخ خام ناوڕاس بەسرەش، 7 سەنت و وەرێژەی 0.10% بەرزەوبوی و رەسیە ‎ 68.8 دۆلار.

نرخ نەفت لە دویای بڕیار کۆمەڵەی "ئۆپک+" لەبان زییایکردن بەرهەمهاوردن کەمتر لەوەگ بازرگانەیل بازاڕ مەزەنەیکردن، لەهەمان وەخت وەردەوامی پاڵپشتی نرخ لەپێناو رخداری کەمی پیشکەشکردن وە مدوو ئەگەر دانن سزایەیل نوویگ وەبان رووسیا.

نرخ خام برێنت رەسیە 66.24 دۆلار، و نرخ خام ئەمریکی رەسیە 62.50 دۆلار.