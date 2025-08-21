بەرزەوبوین نرخ خام بەسرە وەرد بەرزەوبوین داواکاری لە جەهان

2025-08-21T08:17:09+00:00

شەفەق نیوز ــ بەغداد

نرخ خام "قورس و ناوڕاس" بەسرە، ئمڕوو پەنجشەممە  بەرزەوبوی، هاوکات وەرد بەرزەوبوین نرخ نەفت لە جەهان.

نرخ خام قورس بسرە 25 سەنت کە یەکسانە وە  0.39%‎‎ بەرزەوبوی و رەسیە64.63 دۆلار، خام ناوڕاسیش  25 سەنت بەرزەوبوی، کە یەکسانە وە 0.25% ‎رەسیە 67.88 دۆلار.

لە بازاڕ جەهانیش نرخ نەفت بەرزەوبوی، لە دویای توومارکردن داوەزیان گەپیگ بانتر لە مەزەنەیل  ئەمارەیل نەفتی و سزەمەنی لە وڵاتە یەکگرتگەیل وەخوەی دی، کە گەپترین وەکارهاوەر نەفتە لە جەهان.

نرخ خام برێنت رەسیە 66.97 دۆلار، نرخ خام ئەمریکی رەسیە  62.86 دۆلار.

