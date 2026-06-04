‏بەرزەوبوین نرخ تەڵا وە پاڵپشتی داوەزیان دۆلار و نەفت

‏بەرزەوبوین نرخ تەڵا وە پاڵپشتی داوەزیان دۆلار و نەفت
2026-06-04T07:46:18+00:00

‏شەفەق نیوز - بەغدا / هەولێر

‏ئمڕوو پەنجشەممە، نرخ تەڵا بەرزەوبوی، وە پاڵپشتی داوەزیان نرخ دۆلار و نەفت، لە وەختیگ وەکارهاوەرەیل مەزەنە ئەرا نیشانەیل گەشبینی کەن لەباوەت وە ئەگەر رەسین وە رێککەفتن ئەرا کۆتایهاوردن وە جەنگ ئەمریکا و ئیسرائیل وەگەرد ئیران.

‏نرخ تەڵا لە مامەڵە دەسوەجیەیل وە  0.7% بەرزەوبوی و رەسیە  4461.09 دۆلار ئەرا هەر ئۆنسەیگ، هەمیش گرێبەستە ئایندەیل تەڵای ئەمریکی ئەرا رادەسکردن مانگ ئاب  وە رێژەی 0.5% بەرزبویە و رەسیە 4487.90 دۆلار.

‏بەرزەوبوینەگە هاوکاتە وەرد داوەزیان نرخ دۆلار، یەیش هیشتیە تەڵا وە دۆلار دیاریکریاگ ئەرا هەڵگرەیل پویلەیل ترەک هەرزانتر بوود، وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لەدویای ئەوەگ  لوبنان و ئیسرائیل لەبان جیوەجیکردن  ئاگربەس رێککەفتن، یەیش هیوا ئارامبوینەوەی فراوانتریگ ناوچەگە تونەوکرد.

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