‏بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و هەولێر

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا/ هەولێر

‏ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو دووشەممە ،لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت رەسیە 706 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 702 هەزار دینار.

‏پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای عراقی هەمیش بەرزەوبوی توومار کرد لەپای 676 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 672 هەزار دینار.

‏لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکانەیل زەڕنگەری، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار 21 ها ناوەین 710 ـ 720 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی 680 - 690 هەزار دینار.

‏لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 22 رەسیە 728 هەزار دینار، و عەیار 21 رەسیە 695 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 18 رەسیە 595 هەزار دینار.

