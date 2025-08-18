‏بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و هەولێر

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا/ هەولێر

‏ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو دووشەممە ،لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت رەسیە 667 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 663 هەزار دینار.

‏پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای عراقی هەمیش بەرزەوبوی توومار کرد لەپای 637 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 633 هەزار دینار.

‏لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکانەیل زەڕنگەری، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار 21 ها ناوەین 670 ـ 680 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی 640 - 650 هەزار دینار.

‏لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 22 رەسیە 694 هەزار دینار، و عەیار 21 رەسیە 662 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 18 رەسیە 567 هەزار دینار.

