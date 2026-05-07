‏بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و هەولێر

‏شەفەق نیوز - بەغدا و هەولێر

‏نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت و هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت رەسیە 1.017 ملیۆن دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 1.005 ملیۆن دینار.

‏پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای عراقی هەمیش بەرزەوبوین توومار کرد لەپای 987 دینار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 983 هەزار دینار.

‏لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکانەیل زەڕنگەری، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار 21 ها ناوەین 1.060 و یەک ملیۆن، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناوەین 999 - یەک ملیۆن هەزار دینار.

‏لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ تەڵا جیگیربوی، کە نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 24 رەسیە 1.060 ملیۆن دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 21 رەسیە 1.013 ملیۆن دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 18 رەسیە 867 هەزار دینار.

