‏بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و داوەزیانی لە هەولێر

شەفەق نیوزـ بەغداد/ هولێر

‏نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو دووشەممە، لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت بەرزەوبوی و هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان داوەزیا.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت رەسیە 677 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 673 هەزار دینار.

‏پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای عراقی هەمیش بەرزەوبوی توومار کرد لەپای 647 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 643 هەزار دینار.

‏لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکانەیل زەڕنگەری، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار 21 ها ناوەین 680 هەزار دینار و 690 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی 640 هەزار دینار و 650 هەزار دینار.

‏لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ تەڵا داوەزیا، کە نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 22 رەسیە

‏705 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 21 رەسیە 673 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 18 رەسیە 577 دینار.

