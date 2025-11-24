‏بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و جیگیربوینی هەولێر

شەفەق نیوز/ نرخ خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی، ئمڕوو دووشەممە، لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت رەسیە 814 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 810 هەزار دینار.

‏پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای عراقی هەمیش بەرزەوبوی توومار کرد لەپای 784 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 780 هەزار دینار.

‏لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکانەیل زەڕنگەری، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار 21 ها ناوەین 815 ـ 820 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها 795 - 780 هەزار دینار.

‏لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 24 رەسیە 857 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 21 رەسیە 818 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 18 رەسیە 700 هەزار دینار.

‏