بەرزەوبوین کەمیگ نرخ نەفت بەسرە
2025-09-04T09:07:09+00:00

شەفەق نیوز  ـ بەغدا

نرخ خام بەسرە "قورس و ناوڕاس" ، ئمڕوو پەنجشەممە، کەمیگ بەرزەوبوی وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە جەهان.

نرخ خام قورس بەسرە 9 سەنت بەرزەوبوی کە یەکسانە وە  0.13%‎‎ رەسیە 67.11 دۆلار، و نرخ خام اوڕاس بەسڕەش 9 سەنت بەرزەوبوی یەکسانە وە ،  0.13% ‎رەسیە 70.31 دۆلار.

نرخ نەفت لە جەهان وەردەوامە لە داوەزیانی زیاتر لە 

 2% لە کۆتا دانشنی، لە وەختیگ وەبەرهێنەرەیل و بازرگانەیل  لە کووبوینەوەی ئۆپێک+ لە کۆتایی هەفتە، پێشبینی کەن بەرهەمهێنەرەیل هویر لە زیایکردن زیاتر ئامانجەیل بەرهەمهێنان بکەن.

 نرخ خام برێنت رەسیە  67.33 دۆلار، نرخ خام ئەمریکی رەسیە    63.69 دۆلار.

