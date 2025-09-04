بەرزەوبوین کەمیگ نرخ نەفت بەسرە

شەفەق نیوز ـ بەغدا

نرخ خام بەسرە "قورس و ناوڕاس" ، ئمڕوو پەنجشەممە، کەمیگ بەرزەوبوی وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە جەهان.

نرخ خام قورس بەسرە 9 سەنت بەرزەوبوی کە یەکسانە وە 0.13%‎‎ رەسیە 67.11 دۆلار، و نرخ خام اوڕاس بەسڕەش 9 سەنت بەرزەوبوی یەکسانە وە ، 0.13% ‎رەسیە 70.31 دۆلار.

نرخ نەفت لە جەهان وەردەوامە لە داوەزیانی زیاتر لە

2% لە کۆتا دانشنی، لە وەختیگ وەبەرهێنەرەیل و بازرگانەیل لە کووبوینەوەی ئۆپێک+ لە کۆتایی هەفتە، پێشبینی کەن بەرهەمهێنەرەیل هویر لە زیایکردن زیاتر ئامانجەیل بەرهەمهێنان بکەن.

نرخ خام برێنت رەسیە 67.33 دۆلار، نرخ خام ئەمریکی رەسیە 63.69 دۆلار.