بەرزەوبوین کەمیگ نرخ نەفت بەسرە
شەفەق نیوز ـ بەغدا
نرخ خام بەسرە "قورس و ناوڕاس" ، ئمڕوو پەنجشەممە، کەمیگ بەرزەوبوی وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە جەهان.
نرخ خام قورس بەسرە 9 سەنت بەرزەوبوی کە یەکسانە وە 0.13% رەسیە 67.11 دۆلار، و نرخ خام اوڕاس بەسڕەش 9 سەنت بەرزەوبوی یەکسانە وە ، 0.13% رەسیە 70.31 دۆلار.
نرخ نەفت لە جەهان وەردەوامە لە داوەزیانی زیاتر لە
2% لە کۆتا دانشنی، لە وەختیگ وەبەرهێنەرەیل و بازرگانەیل لە کووبوینەوەی ئۆپێک+ لە کۆتایی هەفتە، پێشبینی کەن بەرهەمهێنەرەیل هویر لە زیایکردن زیاتر ئامانجەیل بەرهەمهێنان بکەن.
نرخ خام برێنت رەسیە 67.33 دۆلار، نرخ خام ئەمریکی رەسیە 63.69 دۆلار.