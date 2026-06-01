بەرزەوبوین کەمیگ نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەیل بەغداد و هەولێر

شەفەق نيوز- بەغداد/ هەولێر

نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانەور دینار عراقی، ئمڕوو دووشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەیل سەرەکی بەغداد پایتەخت، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، وەشیوەی کەمیگ بەرزەوبوین توومار کرد.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەیل سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ 153,600 دينار عراقی وەرانەور 100 دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان.

شەوەکی ئمڕوو، نرخ 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 153,500 دينار.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد جیگیر بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 154,000 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 153,000 دينار عراقی.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار هەمیش وەگەرد بەسیان بۆرسە بەرزەو بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 153,650 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 153,600 دينار.