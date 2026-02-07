بەرزەوبوین کەمیگ نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەیل بەغداد و لە هەولێر

شەفەق نيوز– بەغداد/ هەولێر

نرخ دۆلار ئەمریکی، وەرانەور دینار عراقی، ئمڕوو شەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەیل سەرەکی بەغداد پایتەخت، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، وەشیوەی کەمیگ بەرزەوبوین توومار کرد.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەیل سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ 149 هەزار و950 دينار عراقی وەرانەور 100 دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان.

شەوەکی ئمڕوو، نرخ 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 149 هەزار و850 دينار عراقی.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد بەرزەو بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 150 هەزار و500 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 149 هەزار و500 دينار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار هەمیش بەرزەوبوین توومار کرد، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 149 هەزار و750 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 149 هەزار و600 دينار.