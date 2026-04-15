بەرزەوبوین کەمیگ نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەیل بەغداد و داوەزیانی لە هەولێر

شەفەق نيوز- بەغداد- هەولێر

نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانەور دینار عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەیل سەرەکی بەغداد پایتەخت، وەشیوەی کەمیگ بەرزەو بوی، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان داوەزیان توومار کرد.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەیل سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ 153600 دينار عراقی وەرانەور 100 دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان.

شەوەکی ئمڕوو، نرخ 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 153500 دينار عراقی.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد جیگیر بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 154000 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 153000 دينار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسە داوەزیان توومار کرد، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 153550 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 153450 دينار.