بەرزەوبوین کەمیگ نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

2025-12-09T08:01:39+00:00

‏ شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو 

‏سێشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت  و هەولێر بەرزەوبوین وە خوەی دی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 142900 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، رووژ دووشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 142700 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 143500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار  و نرخ سەنینی رەسیە 142500 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 141950 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 141750 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

