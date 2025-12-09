بەرزەوبوین کەمیگ نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر
شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو
سێشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوین وە خوەی دی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 142900 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، رووژ دووشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 142700 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 143500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار و نرخ سەنینی رەسیە 142500 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 141950 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 141750 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.