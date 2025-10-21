‏بەرزەوبوین کەمیگ نرخ خام بەسڕە وەرد داوەزیان نرخ نەفت لە جەهان

‏بەرزەوبوین کەمیگ نرخ خام بەسڕە وەرد داوەزیان نرخ نەفت لە جەهان
2025-10-21T08:11:10+00:00

شەفەق نیوز ـ بەغداد

‏نرخ خام بەسرە "قورس و ناوڕاس" ئمڕوو سێشەممە، کەمگ بەرزەوبوی  وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە بان ئاست جەهان.

‏نرخ نەفت قورس بەسرە وە بڕ 3 سەنت و وە رێژەی  0.05%، بەرزەوبوی رەسیە 59.62 دۆلار ئەرا هر بەرمیلیگ، و خام ناوڕاس بەسرە وە هەمان بڕ و رێژە بەرزەوبوی رەسیە   60.77 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ.

‏ئێ بەرزەوبوین کەمە لە وەختیگ بوی کە   نرخ نەفت داوەزیاەوبوی  لەوەر رخداری  لە سوود دابینکاری و داواکاری، وەرد بەرزەوبوین وردەوەردیل ناوەین ئەمریکا و چین، کە گەپترین وەکارهاوەر نەفت خامن لە جەهان.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon