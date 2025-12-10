بەرزەوبوین لیخنی چەم دیجلە پڕۆژەیل ئاو لە نەینەوا وە شیوەیگ وەختانە وسنێد

شەفەق نيوز- نەینەوا

موئەیەد سادق وەڕیەوبەر ئاو نەینەوا، ئمڕوو چوارشەممە، کوورەوکردن گشت پڕۆژەیل بەرهەمکردن ئاو لە پارێزگاگە وەشیوەی وەختانە راگەیان، لە ئەنجام بەرزەوبوین لیخنی ئاو چەم دیجلە، لەوەر ئەو لافاوەیلە مەولە شوینە بەرزەیل هاتنە.

سادق ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: واران لە شار موسڵ سنووردار بوی، وەلێ واران لە بان چەمەگە فرە بوی کە لافاو تون دروس کرد و خەڕگ فرەیگ هاورد کە لیخنی چەمەگە زیایەو بوی.

دیاری کرد کە وەردەوامی وەکارخستن پڕۆژەیل لەی رەوشەیلە شایەت پەمپ و فیلتەرەیل خراو بکەێد کە تاوانی پاڵاوکردن ئاوەگە وەگەرد ئی لیخنی فرە نەیرن، کە ئەرا مقیەتیکردن ئامێرەیل و گەرەنتی کوالیتی ئاوەگە پڕۆژەیل کوورەو کریان.

دیاری کرد کە زڵهایگ لیخنی چەمەگە رەسێدە ئاست بیوەییگ دووارە پڕۆژەیل خریەنە کار، و ئافەرین لە فامستن و سەبر هاوڵاتیەیل کرد تا ئەوەنە کلکردن ئاوەگە خاسەو بوود.