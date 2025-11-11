‏بەرزەوبوین خام بەسرە وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە جەهان

‏شەفەق نیوز ـ بەغداد

‏نرخ خام بەسرە و هەردووگ جویر قورسو ناوڕاس، ئمڕوو سێشەممە، بەرزەوبوی وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە بازاڕەیل جەهان.

‏نرخ خام قورس بەسرە 53 سەنت بەرزەوبوی کەیەکسانە وە 0.86%‎‎ رەسیە 62.26 دۆلار و و خام ناوئڕاس بەسرەش 53 سەنت بەرزەوبوی کە یەکسانە وە 0.83% ‎رەسیە 64.11 دۆلار.

‏

‏نرخ نەفت داوەزیان وەخوەی دی، ئیەش قازانجی لە خول وەرین کەمتر کرد، چوینکە نیگەرانیەیل بان زیایچگن لە دابینکزدنن نەفت زیاتر بوی لە گەشبینیەیل بان ئەگەر چارەسەرکردن داخستن حکومەت ئەمریکا.