بەرزەوبوین خام بەسرە وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە جەهان
2025-11-11T09:31:43+00:00
شەفەق نیوز ـ بەغداد
نرخ خام بەسرە و هەردووگ جویر قورسو ناوڕاس، ئمڕوو سێشەممە، بەرزەوبوی وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە بازاڕەیل جەهان.
نرخ خام قورس بەسرە 53 سەنت بەرزەوبوی کەیەکسانە وە 0.86% رەسیە 62.26 دۆلار و و خام ناوئڕاس بەسرەش 53 سەنت بەرزەوبوی کە یەکسانە وە 0.83% رەسیە 64.11 دۆلار.
نرخ نەفت داوەزیان وەخوەی دی، ئیەش قازانجی لە خول وەرین کەمتر کرد، چوینکە نیگەرانیەیل بان زیایچگن لە دابینکزدنن نەفت زیاتر بوی لە گەشبینیەیل بان ئەگەر چارەسەرکردن داخستن حکومەت ئەمریکا.