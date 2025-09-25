بەرزەوبوین خام بەسرە وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە جەهان

شەفەق نیوز ـ بەغدا

نرخ خام بەسرە "قورس و ناوڕاس" ، ئمڕوو پەنجشەممە، بەرزەوبوی وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە جەهان.

نرخ خام قورس بەسرە 72 سەنت بەرزەوبوی یەکسانە وە 1.9%‎‎ رەسیە 66.66 دۆلار، نرخ خام ناوڕاس بەسرەش 72 سەنت وە رێژەی 1.7% داوەزیا و رەسیە ‎ 68.21 دۆلار.

ئمڕوو پەنجشەممە، نرخ نەفت جەهانی داوەزیان وەخوەی دی لە بەرزترین ئاست خوەی لەماوەی حەفت هەفتەی وەرین لە خول گوزەشتە، یەیش لە وەختیگ بەشیگ لە وەبەرهێنەرەیل قازانج وەرگردنە لەناوەین نادڵنیایی لەبان دابینکردن و خواست.

نرخ خام برێنت رەسیە 69.05 دۆلار، نرخ خام ئەمریکی 64.72 دۆلار.