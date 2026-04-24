بەرزەوبوینيگ ناکاوی لە ئاست چەم دیالە هەڕەشە لە باخەیل و زەویەیل کشتوکاڵی دەێد (ڤیدیۆ)

شەفەق نیوز - دیالە

چەم دیالە، ئمڕوو جمعە، بەرزەوبوین وەرچەویگ وە شیوەی گەورەیگ لە ئاست ئاو وەخوەی دی، کە بویە نکوو تەکان ئاوەگە وە تونی وەرەو باخەیل و زەویەیل کشتوکاڵی لە بڕیگ لە ناوچەیل کەنار چەمەگە.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز، لەزوان وەچەودیەیلەو وت: زییبوین وەردان ئاو لە ماوەی سەعاتەیل گوزەشتە بویە هووکار بەرزەوبوین ئاستەیل چەمەگە، ئەوەگ رخ جفتیارەیل زیایکرد لەوە کە بەرهەمەیلیان بکەفنە وەر زەرەدەیل گەورە، تایبەت وەگەرد چگن ئاوەگە ئەرا ناو شوینەیلیگ فراوان لە زەویەیل کاڵیای و باخەیل.

وتیش: لافاو ئاو چەمەگە هیشت جفتیارەیل داوا لە لایەنە پەیوەندیدارەیل بکەن ئەرا دەسوەردان زویوەزوی و جیوەجیکردن ریکارەیل مقیەتیکردن کشتوکاڵییەیل.

تا ئیسە لایەنە فەرمییەیل هیچ بەیاننامەیگ ورد لە بڕ زیانەیل یا سروشت ریکارەیلیان دەرنەکرنە، لە وەختیگ خەڵکەگە چەوەڕی هەر جویلەیگ زویوەزوی کەن ئەرا کەمکردن خراوتەربوین رەوشەگە و ریگریکردن لە درویژەوبوین ئاوەگە ئەرا ناوچەیلیگ نیشتەجیبوین نزیک.

جی باسە کە وەڕیەوەبەر ئاو نەینەوا موئەیەد سادق، دۊکە پەنجشەممە، دووپات لەبان ئەوە کرد کە پرۆژەی ئاو ساهیروون لە خزمەتگوزاری دەرچگە لە ناوچەی یارمەجەی خوەرهەڵات لە باشوور خوەرهەڵات مووسڵ، لە ئەنجام زەرەردین پەیکەر کیشان لەوەر بەرزەوبوین ئاست چەم دیجلە.

سەرچەوەیلیگ ئاگادار لە وەختیگ گوزەشتە لە دۊکە، خەوەر دانە ئاژانس شەفەق نیوز وە بەرزەوبوین ئاست چەم دیجلە لەوەر زیادبوین تەکانەیل بەنداو مووسڵ ئەرا 2500 مەتر سێجا لە چرکەیگ.