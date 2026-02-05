‏بەرزەوبون نرخ خام بەسرە وە زیاتر لە 3%

2026-02-05T07:57:01+00:00

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏نرخ نەفت خام قورس و ناوڕاس بەسرە، ئمڕوو پەنجشەممە، زیاتر لە  3% بەرزەوبوی.

‏نرخ خام قورس بەسرە  2.11 دۆلار و وە رێژەی 3.47%‎‎ بەرزەوبوی رەسیە 62.89 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، و نرخ خام ناوڕاس   2.11 دۆلار و وە رێژەی   3.34% بەرزەوبوی رەسیە 65.34 دۆلار ئەا هەر بەرمیلیگ.

‏نرخ نەفت لە جیهان داوەزیان وەخوەی دی لە دویای رەزامەنی ئەمریکا و ئیران لەبان گفتوگوکردن لە شانشین  عوممان کە رخداری دروسبوین جەنگ  ناوەین هەردووگ ئەبویە مدوو پەکخسن  بەرهەمهاوردن نەفت لە جیهان.

