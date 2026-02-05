بەرزەوبون نرخ خام بەسرە وە زیاتر لە 3%
2026-02-05T07:57:01+00:00
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
نرخ نەفت خام قورس و ناوڕاس بەسرە، ئمڕوو پەنجشەممە، زیاتر لە 3% بەرزەوبوی.
نرخ خام قورس بەسرە 2.11 دۆلار و وە رێژەی 3.47% بەرزەوبوی رەسیە 62.89 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، و نرخ خام ناوڕاس 2.11 دۆلار و وە رێژەی 3.34% بەرزەوبوی رەسیە 65.34 دۆلار ئەا هەر بەرمیلیگ.
نرخ نەفت لە جیهان داوەزیان وەخوەی دی لە دویای رەزامەنی ئەمریکا و ئیران لەبان گفتوگوکردن لە شانشین عوممان کە رخداری دروسبوین جەنگ ناوەین هەردووگ ئەبویە مدوو پەکخسن بەرهەمهاوردن نەفت لە جیهان.