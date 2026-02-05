‏بەرزەوبون نرخ خام بەسرە وە زیاتر لە 3%

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏نرخ نەفت خام قورس و ناوڕاس بەسرە، ئمڕوو پەنجشەممە، زیاتر لە 3% بەرزەوبوی.

‏نرخ خام قورس بەسرە 2.11 دۆلار و وە رێژەی 3.47%‎‎ بەرزەوبوی رەسیە 62.89 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، و نرخ خام ناوڕاس 2.11 دۆلار و وە رێژەی 3.34% بەرزەوبوی رەسیە 65.34 دۆلار ئەا هەر بەرمیلیگ.

‏نرخ نەفت لە جیهان داوەزیان وەخوەی دی لە دویای رەزامەنی ئەمریکا و ئیران لەبان گفتوگوکردن لە شانشین عوممان کە رخداری دروسبوین جەنگ ناوەین هەردووگ ئەبویە مدوو پەکخسن بەرهەمهاوردن نەفت لە جیهان.

