بەڵاچە ژنیگ لە باشوور عراق کوشێد شوانی پەس کەێد

2026-02-04T09:57:37+00:00

شەفەق نيوز– زیقار 

سەرچەوەیگ ئەمنی لە زیقار، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە مردن ژنیگ وە بەڵاچە لە باکوور پارێزگاگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ژنیگ لەناو تەمەن پەنجا ساڵە، مەوقەی شوانیکردن پەس لە قەزای فەجر باکوور پارێزگای زیقار تویش بەڵاچە هات.

 سەرچەوەگە وتیش: رویداوەگە لە یەکیگ لە ناوچەیل واز لە قەزای فەجر بوی، لە وەخت واران و ئەور و تریشقە.

 سەرچەوەگە دووپاتیش کرد کە بایەسە شوانەیل لەی ماوەی بانانە وریا بوون، وەتایبەت لە شوینە وازەیل، لەوەر کەشوهەوا و ئەگەر ئەور و تریشقە.

 

