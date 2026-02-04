بەڵاچە ژنیگ لە باشوور عراق کوشێد شوانی پەس کەێد

شەفەق نيوز– زیقار

سەرچەوەیگ ئەمنی لە زیقار، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە مردن ژنیگ وە بەڵاچە لە باکوور پارێزگاگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ژنیگ لەناو تەمەن پەنجا ساڵە، مەوقەی شوانیکردن پەس لە قەزای فەجر باکوور پارێزگای زیقار تویش بەڵاچە هات.

سەرچەوەگە وتیش: رویداوەگە لە یەکیگ لە ناوچەیل واز لە قەزای فەجر بوی، لە وەخت واران و ئەور و تریشقە.

سەرچەوەگە دووپاتیش کرد کە بایەسە شوانەیل لەی ماوەی بانانە وریا بوون، وەتایبەت لە شوینە وازەیل، لەوەر کەشوهەوا و ئەگەر ئەور و تریشقە.