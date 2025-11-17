‏بڕیار دادگا لە 3 پارێزگا.. زیندانیکردن وەرپرسیگ و دزیگ و ئازادکردن کراکاریگ بیانی

‏بڕیار دادگا لە 3 پارێزگا.. زیندانیکردن وەرپرسیگ و دزیگ و ئازادکردن کراکاریگ بیانی
2025-11-17T13:11:33+00:00

‏شەفەق نیوز - نەجەف/ زیقار قار / واست

‏دادگای تاوانەیل نەجەف، ئمڕوو دووشەممە، سزای زیندانیکردن دوو ساڵ ئەرا وەڕێوەبەر نویسینگەی بەرەنگاربوین پاشتی دەرکرد لەدویای ئیدانەکردنی وە تاوان بەرتیل.

‏سەرچەوەیگ لە دادگا وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، بڕیارەگە وەپای بڕگەیل مادەی 307 لە یاسای سزاداین عراقی  شمارە 111 ساڵ  1969 دەرکریاس.

‏لە زیقار سەرچەوەی ترەک دیاریکرد، دادگای تاوانەیل بڕیار ئازادکردن خانمە کراکاریگ خەڵک وڵات سیرالیون دەرکرد دویای بیتاوانبوینی لە دزیکردن لەناو ماڵ یەکیگ لە پزیشکەیل لەناوڕاس شار ناسڕیە".

‏وتیش "کراکارەگە توومەتبارکریابوی وە دزین 2 ملیۆن دینار وەرد تەڵا لەدویای لەوەردەس نەوین بەڵگەیل پێویست ئازادکریا".

‏لەواست سەرچەوەیگ وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، دادگای تاوانەیل سزای 6 ساڵ زیندانیکردن  پیایگ لە بەسرە دا، دان داناس وەبان دزین 56 ملیۆن دینار لە ماڵ هاوڵاتیگ لە کوت  وە رێککەفتن وەگەرد ژن خاوەن ماڵەگە".

‏‌

