بڕیار دادگا لە 3 پارێزگا.. زیندانیکردن وەرپرسیگ و دزیگ و ئازادکردن کراکاریگ بیانی
شەفەق نیوز - نەجەف/ زیقار قار / واست
دادگای تاوانەیل نەجەف، ئمڕوو دووشەممە، سزای زیندانیکردن دوو ساڵ ئەرا وەڕێوەبەر نویسینگەی بەرەنگاربوین پاشتی دەرکرد لەدویای ئیدانەکردنی وە تاوان بەرتیل.
سەرچەوەیگ لە دادگا وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، بڕیارەگە وەپای بڕگەیل مادەی 307 لە یاسای سزاداین عراقی شمارە 111 ساڵ 1969 دەرکریاس.
لە زیقار سەرچەوەی ترەک دیاریکرد، دادگای تاوانەیل بڕیار ئازادکردن خانمە کراکاریگ خەڵک وڵات سیرالیون دەرکرد دویای بیتاوانبوینی لە دزیکردن لەناو ماڵ یەکیگ لە پزیشکەیل لەناوڕاس شار ناسڕیە".
وتیش "کراکارەگە توومەتبارکریابوی وە دزین 2 ملیۆن دینار وەرد تەڵا لەدویای لەوەردەس نەوین بەڵگەیل پێویست ئازادکریا".
لەواست سەرچەوەیگ وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، دادگای تاوانەیل سزای 6 ساڵ زیندانیکردن پیایگ لە بەسرە دا، دان داناس وەبان دزین 56 ملیۆن دینار لە ماڵ هاوڵاتیگ لە کوت وە رێککەفتن وەگەرد ژن خاوەن ماڵەگە".