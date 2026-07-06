‏بيسەرشونی ٥ ماسیگر عیراقی لە ئاوەیل هەرێمی و خەوەرەیل لەبان گەشت کوەیتی

‏شەفەق نیوز - بەسرە

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان پەیوەندی وەگەرد پەنچ ماسیگر لە خەڵک قەزای فاو، باشوور پارێزگای بەسرە، بڕیایە، دویای رویداویگ لە ئاوەیل هەرێمی عیراقی، وەپای زانیاری سەرەتایەیل بەلەمەگەیان رویوەروی تەقەکردن بویە.

‏ سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: بەلەم ماسیگرەیل وەلایەن گەشت ئێشکگرەیل کناراوەیل کوەیتی تەقە لەلیان کریاگە هنای لە ئاوەیل هەرێم عراقی بوین، و دویای ئەوە پەیوەنی وەگەردیان بڕیا، لە رویداویگ کە هێمان چوینیەتیەگەی ها ژیر لێکۆڵینەوە.

‏سەرچەوەگە وتیش: "زانیارییەیل سەرەتایی دیاریکەن گەشتە کوەیتییەگە پەنج ماسیگرەیلە بردیە ئەرا ناو زەوی کوەیتی"، بی ئەوەگ هێمان هویچ بەیاننامەیگ فەرمی وە لایەن کوەیت یا عراقەو دەرچووید کە هویردەکاری رویداوەگە ئاشکرابکەێد".

‏وەژای سەرچەوەگە، چارەنویس ماسیگرەیل تا ئیسە دیارنییە، هویچ زانیاری دووپاتکریایگ نییە کە وە مدوو تەقەکردن زەخمداربوینە یا گیان لەدەسدانە.

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