بيسەرشونی ٥ ماسیگر عیراقی لە ئاوەیل هەرێمی و خەوەرەیل لەبان گەشت کوەیتی
شەفەق نیوز - بەسرە
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان پەیوەندی وەگەرد پەنچ ماسیگر لە خەڵک قەزای فاو، باشوور پارێزگای بەسرە، بڕیایە، دویای رویداویگ لە ئاوەیل هەرێمی عیراقی، وەپای زانیاری سەرەتایەیل بەلەمەگەیان رویوەروی تەقەکردن بویە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: بەلەم ماسیگرەیل وەلایەن گەشت ئێشکگرەیل کناراوەیل کوەیتی تەقە لەلیان کریاگە هنای لە ئاوەیل هەرێم عراقی بوین، و دویای ئەوە پەیوەنی وەگەردیان بڕیا، لە رویداویگ کە هێمان چوینیەتیەگەی ها ژیر لێکۆڵینەوە.
سەرچەوەگە وتیش: "زانیارییەیل سەرەتایی دیاریکەن گەشتە کوەیتییەگە پەنج ماسیگرەیلە بردیە ئەرا ناو زەوی کوەیتی"، بی ئەوەگ هێمان هویچ بەیاننامەیگ فەرمی وە لایەن کوەیت یا عراقەو دەرچووید کە هویردەکاری رویداوەگە ئاشکرابکەێد".
وەژای سەرچەوەگە، چارەنویس ماسیگرەیل تا ئیسە دیارنییە، هویچ زانیاری دووپاتکریایگ نییە کە وە مدوو تەقەکردن زەخمداربوینە یا گیان لەدەسدانە.