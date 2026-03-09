‏بویەسە مدوو رویداو.. دەسگیرکردن رانندەی ماشینیگ کە وایە لە دیالە (وینە)

‏بویەسە مدوو رویداو.. دەسگیرکردن رانندەی ماشینیگ کە وایە لە دیالە (وینە)
شەفەق نیوز ـ دیالە

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە دیالە، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا هێزە ئەمنیەل توەنستن رانندەی بارهەڵگریگ دەسگیربکەن کە بویەسە مدوو رویداویگ هاتوچوی بکوش لەبان ری بەلەدروز ـ مەنەلی لە خوەرهەڵات پارێزگاگە.

‏سەرەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، رویداوەگە بویە مدوو مردن رانندە تاکسییگ لە شوین رویداوەگە، هەمیش دوو ئەفسەر لە سوپای عراقی وە پلەی عەقید زەخمداربوین، وەرد زەخمداری ئەندامیگ ئەمنی.

‏وتیش، رانندەی بارهەڵگرەگە لەدویای رویداوەگە وایە، وەرجە ئەوەگ هێزەیل ئەمنی دەسبکەن وە کارەیل لێکۆڵینەوە و وەدویاچگن، و لە کۆتایی لەدویای چەن ساعەتیگ لە دەروازەی مەنەلی دەسگیرکریا.

‏دیاریکرد، "زەخمدارەیل ئەرا چارەسەرکردن کلکریانەس خەستەخانە، رانندەگەش جویر رێکاریگ یاسایی دەسوەسەرکریا".

