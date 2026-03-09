بویەسە مدوو رویداو.. دەسگیرکردن رانندەی ماشینیگ کە وایە لە دیالە (وینە)
شەفەق نیوز ـ دیالە
سەرچەوەیگ ئەمنی لە دیالە، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا هێزە ئەمنیەل توەنستن رانندەی بارهەڵگریگ دەسگیربکەن کە بویەسە مدوو رویداویگ هاتوچوی بکوش لەبان ری بەلەدروز ـ مەنەلی لە خوەرهەڵات پارێزگاگە.
سەرەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، رویداوەگە بویە مدوو مردن رانندە تاکسییگ لە شوین رویداوەگە، هەمیش دوو ئەفسەر لە سوپای عراقی وە پلەی عەقید زەخمداربوین، وەرد زەخمداری ئەندامیگ ئەمنی.
وتیش، رانندەی بارهەڵگرەگە لەدویای رویداوەگە وایە، وەرجە ئەوەگ هێزەیل ئەمنی دەسبکەن وە کارەیل لێکۆڵینەوە و وەدویاچگن، و لە کۆتایی لەدویای چەن ساعەتیگ لە دەروازەی مەنەلی دەسگیرکریا.
دیاریکرد، "زەخمدارەیل ئەرا چارەسەرکردن کلکریانەس خەستەخانە، رانندەگەش جویر رێکاریگ یاسایی دەسوەسەرکریا".