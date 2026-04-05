بومبیگ دەنگی و کوورپەیگ فڕەدریای و پەخشیگ سووکایەتیکەر لە سێ پارێزگا

شەفەق نیوز - پارێزگایەیل

بەغداد پارێزگایەیل کەرکوک و موسەنا، ئمڕوو یەکشەممە، رویداوەیل ئەمنی جیاجیایگ توومار کردن، کە لە دەسگیرکردن توومەتباریگ وە وەشیان بومبیگ دەنگی لە خوەرهەڵات پایتەخت، و پەیاکردن کوورپەیگ وەجیهیلیای و دەسگیرکردن کەسیگ کە سووکایەتی وە خودا کردگە لەڕی پەخش زینگ لە هەردوگ پارێزگاگە بویە.

لە بەغداد، مەفرەزەیل بەش پولیس ئەمین، وە هاوبەشی وەگەرد دەورییەیل بنکەی پولیس مەلعەب و فریاکەفتن و ئەو هیزە کە زەویەگە هادەسی، توەنستن توومەتباریگ دەسگیر بکەن دویای ئەوەگ بومبیگ دەنگی ئەرا یەکیگ لە ماڵەیل لەناوچەی حەبیبییە/ ئیستیکشافات لە خوەرهەڵات پایتەخت وەشانیە، دویای وەشوینکەفتنی.

لە لێکۆڵینەوە، توومەتبارەگە چگە ژیر جیوەجیکردن چەن دزییگ کە ئەرا ماتووڕسکیڵەیل ئەنجام داگە، بیجگە بەشداریکردن لە "دەگەی هووزانە" و کیشانن ماددە هووشبەرەیل، کە بەندی کریا و ریکارەیل یاسایی وەرانوەری جیوەجی کریا.

لە کەرکوک، سەرچەوەیگ ناوخوەیی خەوەر دا لە پەیاکردن مناڵیگ کوورپە لە نزیک مزگەفت "ساڵح بەهائەدین" لە ناوڕاس پارێزگاگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: مەردم ئەو کوورپەی وەجیمونیە پەیا کردن و لایەنەیل پەیوەندیدار ئاگادار کردن، کە دریانە دەس لایەنە تەندروسییەیل ئەرا دڵنیابوین لە رەوشی، وەگەرد وازکردن لێکۆڵینەوە ئەرا زانستن وردەکارییەیل رویداوەگە و ئەو لایەنە کە لەپشت وەجیهیشتنی بویە.

لە موسەنا، مەفرەزەیل بەش پولیس وەرکاء کەسیگ دەسگیر کردن دویای سووکایەتیکردنی وە خودا لە ماوەی پەخشیگ زینگ لەڕی بەرنامەی تیک تۆک، دویای چەودیاریکردن ناوەڕۆکەگە و دیاریکردن ناسنامەی، و پولیس باس جیوەجیکردن ریکارەیل یاسایی وەرانوەری کرد وەپەی بڕگەیل ماددەی (372/1) لە یاسای سزایەیل عراق.