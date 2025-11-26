بنچینەی ئیرانیە.. دەسگیرکردن دوو توومەتبار 13 هەزار دەنگە حەپ هووشبەری وەپییان بویە لە بەسرە

شەفق نيوز - بەسرە

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای بەسرە، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن دوو توومەتبار بڕ گەورەیگ لە مادەی هووشبەر وەپییان بویە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: هیزەیل ئەمنی دوو توومەتبار دەسگیر کردن دویای وەرگردن مووڵەت دادوەری، و 13 هەزار دەنگە حەپ هووشبەری لە مادەی ترامادۆڵ ئیرانی وەپییان بویە، کە وەگورەی نزیکەی پەنج کیلۆگرامە لە هووشبەری.

سەرچەوەگە دیاری کرد کە ئەو ئۆپراسیۆنە لە زەنجیرەی ریکارەیل مەیدانی خەسیگ تیەێد ئەرا سنووردارکردن بڵاوبوین مادەی هووشبەر، و نواگیریکردن لە قاچاخکردنی لەناو پارێزگاگە، وتیش: توومەتبارەیل و مادەی هووشبەریەگە دریانە دەس لایەنەیل پەیوەندیدار ئەرا تەواوکردن ریکارەیل یاسایی.