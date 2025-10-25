‏بایلۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا دەسڵاتدارەیل عراق لە تەقینەوەی "کۆنترۆلکریاگ" ئاگادارکەێد

‏شەفەق نیوز بەغداد

‏بایلۆزخانەی وڵاتە یەکگرتگەیل لە بەغدا، ئمڕوو شەممە، راگەیان کە دەسڵاتدارەیل عراق خەوەردار کردیە لە جیوەجیکردن تەقینەوەی کۆنترۆلکریاگ وەبان دامەزراوەیگ دیبلۆماسی ئەمریکی.

‏بایلۆزخانەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان، "دەسڵاتدارەیل عراق خەوەردارکریانە لە رویدان تەقینەوەی کۆنترۆلکریاگ لە شەوەکی ئمڕوو شەممە، لەناوەین  ساعەت  09:00 شەوەکی تا   12:00 نیمەڕ، لە ناو پاڵپشتی دیبلۆماسی لە بەغدا  ۆە دامەزراوەیگ دیبلۆماسی ئەمریکیە".

‏لە بەیاننامەگە سروشت تەقینەوەگە دیارینەکرد  کە شەوەکی ئمڕوو جیوەجیکریاس.

