بایلۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا دەسڵاتدارەیل عراق لە تەقینەوەی "کۆنترۆلکریاگ" ئاگادارکەێد
شەفەق نیوز بەغداد
بایلۆزخانەی وڵاتە یەکگرتگەیل لە بەغدا، ئمڕوو شەممە، راگەیان کە دەسڵاتدارەیل عراق خەوەردار کردیە لە جیوەجیکردن تەقینەوەی کۆنترۆلکریاگ وەبان دامەزراوەیگ دیبلۆماسی ئەمریکی.
بایلۆزخانەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان، "دەسڵاتدارەیل عراق خەوەردارکریانە لە رویدان تەقینەوەی کۆنترۆلکریاگ لە شەوەکی ئمڕوو شەممە، لەناوەین ساعەت 09:00 شەوەکی تا 12:00 نیمەڕ، لە ناو پاڵپشتی دیبلۆماسی لە بەغدا ۆە دامەزراوەیگ دیبلۆماسی ئەمریکیە".
لە بەیاننامەگە سروشت تەقینەوەگە دیارینەکرد کە شەوەکی ئمڕوو جیوەجیکریاس.