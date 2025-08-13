بایلۆزخانەی عراق لە دیمەشق بەسانن دەروازەی سنووری قائم وەرد سوریا رەدکەێد

شەفەق نیوز ــ دیمەشق

بایلۆزخانەی کۆمار عراق لە دیمەشق، ئمڕوو چوارشەممە، رەدیکرد ئە، خەوەرەی بڵاوبویە لەبان تووڕە کۆمەڵایەتیەیل لەباوەت بەسانن دەروازەی قائم هاوسنوور سوریا، دووپاتکرد وەردەوامە لە جموجویلەیل ئابووری و جویلەی گەشتیارەیل ناوەین هەردوگ وڵات.

بایلۆزخانەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکرایکرد، دەسەی دەروازە سنووریەیل رووشنکردنیگ لەی باوەتە دایە، لەناوی هاتییە دەروازەگە داوەزیان وەختانەیگ لە شمارەی کاروانەیلی وەخوەی دییە وە مدوو زیارەت چلە، جموجویل گەشتیارەیل و گواستنەوەی بازرگانی لەدویای زیارەتەگە بەرزەوبوود.