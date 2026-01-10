باڵیۆزخانەی ئەمەریکا: شوین ئەرا میلیشیایەیل لەناو عراق نییە ئەگەر رازی نەون واز لە چەک بارن

شەفەق نيوز- بەغداد

قسەکەر باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغداد، ئمڕوو شەممە، وت: ئەو میلیشیایەیلە کە لەلایەن ئیرانەو پشتگیری کریانە، کە بانگوازەیل عراقی ئەرا وازهاوردن لە چەکیان خەنە پشتگووش، شوین لە حکومەت عراق ئەرایان نییە، وتیش: کار ئەرا بەرژەوەنی عراق یا گەل عراق نیەکەن، بەڵکم ئەرا ئیران کەن.

قسەکەر باڵیۆزخانەی ئەمریکا ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئی گرووپەیلە سەروەری عراق شکنن و هەڕەشەی ئەمریکییەیل و عراقیەیل دەن، و داهاتەیل عراق ئەرا ئیران تاڵان کەن، وتیش: ئەمریکا لە نزیکەو چەودیاری رەوشەگە کەێد.

ئی قسە لەدویای ئەوە تیەێد کە جیوەجیکار باڵیۆزخانەی ئەمریکا جوشوا هاريس باس خوازین گرنگ کرد ئەرا چەکانن میلیشیایەیل لایەنگر ئیران، ئەوەیش لە نویسانیگ فەرمی لەپشت دیداریگ لە رووژ جمعە وەگەرد خالد شوانی وەزیر داد عراقی، کە لەناوی وت: ئەو گرووپەیلە هەڕەشەی ئەمریکیەیل و عراقیەیل دەن و داهاتەیل دەوڵەت تاڵان کەن و سەروەری شکنن.