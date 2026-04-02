‏باڵیۆزخانەی ئەمریکا هووشداری دەێد لە پەلامارەیلیگ لە ناوڕاس بەغدا لە ماوەی ٤٨ سەعات ئایندە

‏شەفەق نیوز- بەغدا

‏باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا، ئمڕوو پەنجشەممە، هووشداری دا لە ئەگەر ئەنجامدان پەلامار لە لایەن "میلیشیایەیل هاوپەیمان وەل ئیران" لە ناوڕاس پایتەخت لە ماوەی 24 تا 48 سەعات ئایندە، و داوا لە هاوڵاتییەیل ئەمریکی کرد "دەسوەجی" عراق وەجی بهیلن.

‏باڵیۆزخانەگە لە ئاگادارییگ ئەمنی کە لە هەشمار فەرمی خوەی لە تووڕ کۆمەڵایەتی بڵاوی کردیە، وت: "میلیشیایەیل تێرۆریستی عراقی هاوپەیمان وەرد ئیران، هاتێ وە نیاز بوون پەلامارەیلیگ لە ناوڕاس بەغدا لە ماوەی 24 تا 48 سەعات ئایندە ئەنجام بیەن"، دیاریکرد ئی لایەنەیلە هاتێ هاوڵاتییەیل ئەمریکی و بەرژەوەنییەیل سەر وە ویلایەتە یەکگرتگەیل لە ناو عراق بکەنە ئامانج، هاتێ کۆمپانیا، زانکۆ، ناوەندەیل دبلۆماسی، ژێرخان وزە، هۆتێلەیل و فرۆکە.

‏ وتیش هاتێ ئی پەلامارەیلە دامودەزگایەیل عراقی و ئامانجەیل مه‌دەنییش بگرێدەو، و دیاریکرد ئەو میلیشیایەیلە لە رووداوەیل وەرین "ئەمریکییەیل کردنە ئامانج وەنیاز رفانن".

‏باڵیۆزخانەگە دیاریکرد حکومەت عراق "نەتوەنستیە وەرگری لە پەلامارەیلیگ تێرۆریستی بکەێد" کە لەناو خاک عراق رویدەن یا لەورا دەس وەشیەن، و ئاشکرای کرد لە ئەندامەیل ئەو گرووپەیلە هاتێ ناسنامەیل جویر فەرمانبەر حکومەت عراق داشتوون.

دووپاتکرد، کلکریای ویلایەتە یەکگرتووەیل لە عراق هیمان وەردەوامە لە کارەیل خوەی باوجی بڕیار دەرکردن ناچاری ئەرا بەشیگ لە فەرمانبەرەیل دەرچگە، ئەرا دەمەو رەسین هاوڵاتییەیل ئەمریکی، و لە هەمان وەخت هووشداری دا لە چگن وەرەو باڵیۆزخانە لە بەغدا یا کونسوڵخانە لە هەولێر وە مدوو "رخباریەیل ئەمنی وەردەوام، لەوانەیش مووشەک و فرۆکەی بێفڕۆکەوان و گولەی هاوەن".

‏دووارە هووشداری گەشتکردن لە ئاست چوارەم نوو کردەوە و وت: "ئەرا هیچ مەبەستیگ گەشت نەکەن ئەرا عراق ئەگەر هاینە ئەولا دەسوەجی وەڕیبکەفن".

‏باڵیۆزخانەگە وەگەرد هووشداریەگە وینەیگ بڵاو کرد کە لەبانی نۊسیاوێد: "هووشداری گەشت: ئاست چوارەم – گەشت نەکردن"، و پەیامەگە ئاڕاستەی هاوڵاتییەیل ئەمریکی کرد کە بایەد عراق وەجی بیلن و خوەیان لە گەشتکردن ئەرا ئەو وڵاتە بپارێزن.