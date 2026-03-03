باڵە چەکدارەیل عراق ئاگادار حکومەت کەن لە وەردەوامی ئۆپراسیۆنیان وەبان ئەمریکا و ئیسرائیل

شەفەق نيوز- بەغداد

سەرچەوەیلیگ سیاسی ئاگادار، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردان کە شمارەیگ لە باڵە چەکدارەیل عراق، ئاگادار لایەنەیل حکومەتی فەرمی و هیزەیل سیاسی لەناو چوارچیوەی هەماهەنگی کردن کە ئۆپراسیۆنەیل سەربازییان وەبان بەرژەوەنی و ئامانجەیل ئەمریکا و ئیسرائیل لەناو و دەیشت عراق نیەوسنن، ئەرا پاڵپشتیکردن لە ئیران لەی جەنگە لە ناوچەگە.

ئەو سەرچەوەیلە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتن: سەرکردەیل باڵە چەکدارەیل ئاگادار لایەنەیلیگ حکومەتی و سیاسی کردن لەناو گردەوبوین و پەیوەندی تا ئاشکرا لە ماوەی ساعەتەیل گوزەشتە، کە بڕیار وسیان ئۆپراسیۆنەیل پەلاماردان بەرژەوەنیەیل ئەمریکا و ئیسرائیل لە ناو و دەیشت عراق لەی وەختە باسی نەکریاس، و نووەوبویەیل جەنگ وەگەرد ئیران وەڕەو ئۆپراسیۆنەیلیگ زیاتر بەێد ئەرا زوورهاوردن سەربازی لە بەرەیل جیاجیا.

وتنیش: لایەنەیلیگ لە حکومەت عراق وەگەرد لایەنەیلیگ دیار سیاسی، لە ماوەی ئی دوو رووژە تەقەلا و زوورهاوردن سیاسی وەکار هاوردن ئەرا کەمەوکردن جەنگ و نواگیریکردن لە فراوانبوین پەلامارەیل لەڕخ شکیانی وەبان رەوشەیل ئەمنی و دیبلۆماسی لە عراق، وەلێ ئەو تەقەلایلە تا ئیسە نەڕەسیە دەرئەنجامەیل دیاریگ.

سەرچەوەیل دووپاتیش کردن کە گفتوگۆ لەناو لایەنەیل حکومەتی و سیاسی وەگەرد باڵەیل لەبان ئەڵێ بوی کە عراق وەرەو جەنگیگ فراوانتر سڕ نەوەێد، کە هاتێ کاریگەری ئابووری و ئەمنی لەلی بوودەو، بیجگە ئەگەر شیوانن پەیوەندییەیل دەرەکی عراق.

لە کۆتایی وتنیش: بەشیگ لە هیزەیل سیاسی لەناو چوارچیوەی هەماهەنگی داوا لە باڵەیل چەکدار کردن ریڕەوی دیبلۆماسی و مقیەتیکردن سیاسەت دویرکەفتن لە جەنگەیل هەرێمی وەکار بارن، وەلێ ئەو باڵەیلە دووپات کردن کە بەرەی پشتگیریکردن ئیران نەوسیەێدەو تا جەنگ وەرانوەری هەس وەلایەن ئەمریکا و ئیسرائیل.