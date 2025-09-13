باوگ و کوڕیگ هاناویان.. کوشیان 3 کەس وە دوو رویداو هاتوچو لە باشوور عراق

شەفەق نيوز- زیقار

سەرچەوەیگ ئەمنی لە زیقار، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە کوشیان 3 کەس وە دوو رویداو هاتوچو جیاجیا لە خوەرھەڵات شار ناسریە ناوەند پارێزگاگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداوەگە لەبان ری گشتی ناوەین ناسریە و سەید دخیل، لە ئەنجام پلیان ماشینیگ کە بویە مدوو کوشیان دوو کەس کە باوگ و کوڕیگ بوینە.

سەرچەوەگە وتیش: کابرایگ فەرمانبەر لەناو یەکیگ لە کۆمپانیایل تایبەت لە قەزای سەڵاحەدین مەوقەی کارکردنی دویای تویشهاتنی وە تەزیان کارەبا گیانی لەدەسدا، و تەرمەگەی ئەرا پزشک دادوەری بریا.