باوگ و کوڕیگ هاناویان.. کوشیان 3 کەس وە دوو رویداو هاتوچو لە باشوور عراق
2025-09-13T10:57:15+00:00
شەفەق نيوز- زیقار
سەرچەوەیگ ئەمنی لە زیقار، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە کوشیان 3 کەس وە دوو رویداو هاتوچو جیاجیا لە خوەرھەڵات شار ناسریە ناوەند پارێزگاگە.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداوەگە لەبان ری گشتی ناوەین ناسریە و سەید دخیل، لە ئەنجام پلیان ماشینیگ کە بویە مدوو کوشیان دوو کەس کە باوگ و کوڕیگ بوینە.
سەرچەوەگە وتیش: کابرایگ فەرمانبەر لەناو یەکیگ لە کۆمپانیایل تایبەت لە قەزای سەڵاحەدین مەوقەی کارکردنی دویای تویشهاتنی وە تەزیان کارەبا گیانی لەدەسدا، و تەرمەگەی ئەرا پزشک دادوەری بریا.