باوگیگ سەرخوەش تەقە لە کوڕ خوەی کەێد لە باشوور بەغداد
2025-11-07T13:40:52+00:00
شەفق نيوز- بەغداد
سەرچەوەیگ ئەمنی لە بەغداد، ئمڕوو جمعە، خەوەردا کە پیاییگ سەرخوەش بویە و تەقە لە کوڕ ناخاڵەی خوەی کردگە و قولی زەخمدار کردگە.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: باوگە فرە سەرخوەش بویە هەناێ وە چەک کلاشینکۆف تەقە لە کوڕ ناخاڵەی لەداڵگبوی ساڵ 2009 کردگە، و قول راسی زەخمدار کردگە لەناو ماڵیان لە ناحیەی رەشید لە باشوور بەغداد.
وتیش: باوگە دەسگیرکریا و چەکەگە وەپی گریا و بەندی کریا، و کوڕە زەخمدارەگەیش ئەرا خەسەخانە بریا.