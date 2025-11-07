باوگیگ سەرخوەش تەقە لە کوڕ خوەی کەێد لە باشوور بەغداد

شەفق نيوز- بەغداد

سەرچەوەیگ ئەمنی لە بەغداد، ئمڕوو جمعە، خەوەردا کە پیاییگ سەرخوەش بویە و تەقە لە کوڕ ناخاڵەی خوەی کردگە و قولی زەخمدار کردگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: باوگە فرە سەرخوەش بویە هەناێ وە چەک کلاشینکۆف تەقە لە کوڕ ناخاڵەی لەداڵگبوی ساڵ 2009 کردگە، و قول راسی زەخمدار کردگە لەناو ماڵیان لە ناحیەی رەشید لە باشوور بەغداد.

وتیش: باوگە دەسگیرکریا و چەکەگە وەپی گریا و بەندی کریا، و کوڕە زەخمدارەگەیش ئەرا خەسەخانە بریا.