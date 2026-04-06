باوگیگ دویەتە پارێزەرەگەی کوشێد لە باشوور بەسرە
2026-04-06T14:20:18+00:00
شەفەق نیوز ـ بەسرە
سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای بەسرە، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لەکوشیان دویەتە گەنجیگ کە پیشەی پارێزەر بوی وەدەس باوگی لە باشوور پارێزگاگە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "دویەتە گەنجەگە لە مژار پارێزەری کارکردیە لە قەزای ئەبی خەسیب باشوور بەسڕە لە ناوچەی حەمدان، ئمڕوو وەبان دەس باوگی کە ئەفسەرە کوشیا".
سەرچەوەگە دیاریکرد "بکوش دویای ئەنجامداین تاوانەگە، خوەی رادەس هێزە ئەمنیەیل کردیە " وتیش "وەپای لێکۆڵینەوەیل سەرەتایی دەرچگە هووکارەگەی خێزانیە و تا ئیسە هویردەکاری رویداوەگە ئاشکرانەکریاس".