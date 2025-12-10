بان و خوارکردن نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

بان و خوارکردن نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر
2025-12-10T08:06:25+00:00

‏ شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو 

‏چوارشەمم، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت بەرزەوبوی  و هەولێر داوەزیان وە خوەی دی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 143000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، رووژ سێشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 142950 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 143500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار  و نرخ سەنینی رەسیە 142500 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 141800 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 141650 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

