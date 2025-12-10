بان و خوارکردن نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر
شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو
چوارشەمم، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت بەرزەوبوی و هەولێر داوەزیان وە خوەی دی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 143000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، رووژ سێشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 142950 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 143500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار و نرخ سەنینی رەسیە 142500 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 141800 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 141650 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.