بانک ناوەندی عراق وە ماوەی 5 مانگ زیاتر لە 35 مليار دۆلار فرووشێد

شەفەق نيوز- بەغداد

بانک ناوەندی عراق، ئمڕوو جمعە، ئاشکرای فرووشەیل دۆلاری کرد کە رەسیە زیاتر لە 35 مليار دۆلار وەماوەی پەنج مانگ.

بانکەگە لە ئاماریگ ئاژانس شەفەق نیوز نووڕستەی وت: فرووشەیل دۆلار بانک ناوەندی عراق لە ماوەی 5 مانگ لە ساڵ 2025 رەسیە 35 مليار و201 ملیۆن دۆلار.

وتیش: فرووشەیل لەناوەین هەواڵەی دەرەکی بەشەو کریان کە رەسیە 30 مليون و264 هەزار، و ناودەوڵەتی 3 مليارا و649 مليۆن دۆلار، و هەمیش فرووشەیل کاش کە رەسیە یەک مليار و288 ملیۆن دۆلار.

بانکەگە وتیش: ئی فرووشەیلە لەماوەی پەنج مانگ لەی ساڵە کە رەسیەسە 35 ملياراً و201 مليۆن دۆلار، وەڕیژەی 15.66% لە خود ماوەی لە ساڵ گوزەشتە بەرزەو بویە، کە پارەکە رەسیە 30 مليارا و435 مليۆن دۆلار.