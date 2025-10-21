بانک ناوەندی عراق وە ماوەی هەفت مانگ زیاتر لە 47 مليار دۆلار فرووشێد
شەفەق نيوز- بەغداد
بانک ناوەندی عراق، ئمڕوو سێشەممە، ئاشکرای بڕ فرووشەیلی لە دۆلار کرد، لە لە ماوەی هەفت مانگ زیاتر بوی لە 47 مليار دۆلار.
بانک ناوەندی لە ئاماریگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: فرووشەیل دۆلار بانک ناوەندی لە ماوەی هەفت٨مانگ لە ساڵ 2025 رەسیە 47 مليار و 985 ملیۆن دۆلار.
وتیش: فرووشەیل لەناوەین هەواڵەی دەرەکی بوین کە رەسیە 46 مليار و 374 ملیۆن و فرووشەیل کاش کە رەسیە یەک مليار و 611 ملیۆن دۆلار.
وتیش: ئی فرووشەیلە لە ماوەی هەفت مانگ بوی ساڵە کە رەسیە 46 مليار و 374 ملیۆن دۆلار وەڕیژەی 10.92 % لە خود ماوەی پارەکە بەرزترەو بویە کە رەسوێدە 41 مليار و 309 ملیۆن دۆلار.