‏بانک ناوەندی عراق بەش دۆلار گەشتیارەیل کەمەو کرد ئەرا ٢٠٠٠ دۆلار

‏شەفەق نیوز - بەغداد

‏سەرچەوەیگ ئاگادار، ئمڕوو سێشەممە، ئاشکرا کرد کە بانک ناوەندی عراق رێنماییەیل نوویگ دەرکردگە ک بەش گەشتکەرەیل لە پویل بیانی (دۆلار) کەمەو کەید ئەرا 2000 دۆلار ئەمریکی لە جیاتی 3000 دۆلار، ئەوەیش جویر میکانیزمیگ ئەرا وەجیهاوردن داواکاریەیل گەشتیارەیل.

‏ سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "بریارەگە ئەرا گشت هاوڵاتییەیل عراقی بوود ک لە ری فڕۆکەخانەیل و سنورەیل گشتی دەرچگن، چ ئەرا گەشتوگوزار، یا چارەسەر، یا خوەنستن، یا ئەنجامدان حەج و عومرە، جیا لە سەفەرەیل کار".

‏ئەوەیش دیاری کرد، میکانیزم رادەسکردن پویل جویر خوەی مینێد و بی ئاڵشتکاری، ئەویش لە ری بانکەیل حکومی و ئەهلی و کۆمپانیایل ئاڵشتکردن پویل پەسەنکریاگ، کە گەشتیارەیل پشکەگەی وەرگرێد وەرجە وەگ پاسپۆرتەگەی مۆر کریەێد و وەرجە دەرچگن گەشتەگەی.

‏سەرچەوەگە ئاشکرایکرد رێنمایەیل نوو ئەو گەشتیارەیلە گرێدەو کە بارودوخیان داوای پویل زیاتر کەید (ئەرا مەبەست بیماری یا بازرگانی تایبەت)، کە پشت بەسن وە کارتەیل پویلداین ئەلکترۆنی و پڕکردن بڕ زیاتریگ، و دووپات کرد پرۆسەی خەرجکردن لە دەێشت عراق لە ری ئی کارتەیلە وەی نرخ ئاڵوگۆڕ فەرمی ئەنجام دریەد کە 1320 دینارە ئەرا هەر دۆلاریگ.

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