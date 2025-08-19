بانک ناوەندی بەرزەوبوین داهاتەیل خەرجەیل دەوڵەت لە مانگ ئایار راگەینێد

شەفەق نيوز- بەغداد

بانک ناوەندی عراق، ئمڕوو سێشەممە، ئاشکرای بەرزەوبوین داهاتەیل گشتیە و خەرجەیل گشتی لەمانگ ئایار گوزەشتە کرد.

بانکەگە لە ئاماریگ فەرمی کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: داهاتەیل گشتی لە مانگ ئایار بەرزەو بوی کە رەسیە 46 مليار و157 مليۆن دينار، وەچەو مانگ نيسان بەرزەو بویە کە رەسیە 36 مليار و586 مليۆن دينار.

وتیش: داهاتەیل بەشەو بوینەسە یان داهاتەیل باج وەبڕ بمبلغ 1.602 مليار دينار، و داهاتەیل ترەک وە بڕ 44.555 مليار دينار.

دیاری کرد کە خەرجەیل گشتی دەوڵەت هەمیش بەرزەو بوی، کە رەسیە 46 مليار و979 مليۆن دينار، وەچەو مانگ نيسان کە رەسوێدە 37 مليار و586 مليۆن دينار.

بانک ناوەندی دیاری کرد کە خەرجەیل بەشەو بوینەسە یان خەرجییەیلیگ وەبڕ 43.951 مليار دينار و خەرجەیل بەرهەمهاوردن وەبڕ 3.028 مليار دينار، وتیش: کەمدەسی لەناوەین داهاتەیل و خەرجەیل رەسیە 822 مليۆن دينار.