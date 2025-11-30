‏بانگەشەی گومابوینی کرد... دەسگیرکردن پیایگ ژنەگەی کوشت دویای ئەوەگ ئەرا ناوچەیگ دویرەدەس بردێ لە باشوور عراق

‏شەفەق نیوز - دیوانیە

‏راگەیانن فەرماندەیی پۆلیس پارێزگای دیوانیە، ئمڕوو یەکشەممە، دەسگیرکردن توومەتباریگ وە کوشتن ژنەگەی دویای ئەوەگ بانگەشەی گومابوینی کەێد و شوینەوار تاوانەگەی شاردبوی راگەیان.

‏پۆلیس لە بەیاننامەیگ راگەیان "دویای ئەوەگ توومەتبارەگە بانگەشەی گومابوین ژنەگەی کردبوی و هێزەیل ئەمنی لە گومابوینی خەوەردارکردبوی، تیمیگ کارکردن لە هێزە ئەمنیەیل دروسکریا ئەرا وەدویاچگن باوەتەگە دویای 13 رووژ چەودێری و کووکردن زانیاری و لە ئەنجام گومانکردن لە کەس خەوەردەرەگە، لێکۆڵینەوەی یاسایی وەردی ئەنجامدریا و وە بەڵگەیل ژیردەس تیم کارکردن رویوەرویکریا، وە ئاشکرا دان دانا وە ئەنجامداین تاوان کوشتن ژنەگەی لە ئەنجام مەراف خێزانی".

‏دیاریکرد، "توومەتبارەگە "دەوانچە" وەکارهاوردیە دویای ئەوەگ ژنەگەی ئەرا ناوچەیگ دویرەدەس بەێد، لێوا فامستانیەسێدی وەردەوەردەیان کۆتایی وەپی هاتگە و دەسکردیە وە تەقەکردن لەلی" هەمیش ئاشکرایکرد"شوینەوار رویداوەگە وەلایەن دادوەر لێکۆڵەر وشکنین ئەرای کریاس و وەگەرد لێدوان لێکۆڵینەوەی توومەتبار یەکەوگردیە".

