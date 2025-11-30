بانگەشەی گومابوینی کرد... دەسگیرکردن پیایگ ژنەگەی کوشت دویای ئەوەگ ئەرا ناوچەیگ دویرەدەس بردێ لە باشوور عراق
شەفەق نیوز - دیوانیە
راگەیانن فەرماندەیی پۆلیس پارێزگای دیوانیە، ئمڕوو یەکشەممە، دەسگیرکردن توومەتباریگ وە کوشتن ژنەگەی دویای ئەوەگ بانگەشەی گومابوینی کەێد و شوینەوار تاوانەگەی شاردبوی راگەیان.
پۆلیس لە بەیاننامەیگ راگەیان "دویای ئەوەگ توومەتبارەگە بانگەشەی گومابوین ژنەگەی کردبوی و هێزەیل ئەمنی لە گومابوینی خەوەردارکردبوی، تیمیگ کارکردن لە هێزە ئەمنیەیل دروسکریا ئەرا وەدویاچگن باوەتەگە دویای 13 رووژ چەودێری و کووکردن زانیاری و لە ئەنجام گومانکردن لە کەس خەوەردەرەگە، لێکۆڵینەوەی یاسایی وەردی ئەنجامدریا و وە بەڵگەیل ژیردەس تیم کارکردن رویوەرویکریا، وە ئاشکرا دان دانا وە ئەنجامداین تاوان کوشتن ژنەگەی لە ئەنجام مەراف خێزانی".
دیاریکرد، "توومەتبارەگە "دەوانچە" وەکارهاوردیە دویای ئەوەگ ژنەگەی ئەرا ناوچەیگ دویرەدەس بەێد، لێوا فامستانیەسێدی وەردەوەردەیان کۆتایی وەپی هاتگە و دەسکردیە وە تەقەکردن لەلی" هەمیش ئاشکرایکرد"شوینەوار رویداوەگە وەلایەن دادوەر لێکۆڵەر وشکنین ئەرای کریاس و وەگەرد لێدوان لێکۆڵینەوەی توومەتبار یەکەوگردیە".