‏بانک رەشید راگەیان: زیاتر لە 155 هەزار خانەنشین سوودمەن بوینە لە خزمەتگوزاری "قیست"

‏شەفەق نیوز - بەغداد

‏ئمڕوو سێشەممە، بانک رەشید راگەیان، (155,849) خانەنشین لە خزمەتگوزاری "قیست" سوودمەن بوینە، لە چوارچیوەی پلان بانکەگەس ئەرا فراوانکردن بازنەی سوودمەندەیل لە خزمەتگوزارییەیل قەرز و قیست ئەلیکترۆنی.

‏بانکەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز دیاریکرد "خزمەتگوزاری (قیست) لە قۆناغەیل وەرین فەرمانبەرەیل دامودەزگایەیل دەوڵەت و کارمەندەیل وەزارەتەیل ناوخۆ و بەرگری گردەو، ئیسەیش مەودای خزمەتگوزارییەگە فراوان کریاگە ئەرا ئەوەگ خانەنشینەیلایش بگرێدەو، یەیش ئەرا پاڵپشتیکردن توانای سەنینیان و ئاسانکاری ئەرا دابینکردن پێداویستییەیلیان لە ری میکانیزم قیست ئاسان".

‏لە هەمان وەخت ئەوەیش دیاریکرد "ئێ خزمەتگوزارییە لە چوارچیوەی ئاراستەیل بانکەس ئەرا بەهیزکردن دارایی گشتی و فراوانکردن بازنەی خزمەتگوزارییە بانکییە ئەلیکترۆنییەیل کە پێشکەش وە هاووڵاتیەیل کریەێد".

‏