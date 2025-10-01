بانک رافیدەین مووچەی خانەنشینی و پاڵپشتی کۆمەڵایەتی مانگ تشرین یەکەم مەرەقەز کەێد
شەفەق نیوز ـ بەغدا
بانک رافیدەین، ئیوارەی ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان مووچەی مانگ تەشرین یەکەم خانەنشینەیل و خاوەن پاڵپشتی کۆمەڵایەتی مەرەقەز کریا.
نویسینگەی راگەیانن بانکەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت "دەستەوخوەی دەسکریا وە بەشەوکردن مووچەی خانەنشینەیل مەدەنی و سەربازی، ئەو خانەنشینەیل کە کوڵە نامە وەپیان رەسێد لە کورەن توەن مووچەیلیان وەربگرن".
لە بەیانیگ ترەکراگەیان "مووچەی پاڵپشتی کۆمەڵایەتی ژن و پایەیل مەرەقەزکریا لەری ئای تی ئێمەیل، هەر هاوڵاتیگ گرێدەوەی و کۆلە نامە وەپی رەسیە توەنێد لەری لقە بانکەیل بەغدا و پارێزگایەیل وەریبگرێد، یا لە هەرشوینیگ تایوەت وە خەرجکردن".