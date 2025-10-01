بانک رافیدەین مووچەی خانەنشینی و پاڵپشتی کۆمەڵایەتی مانگ تشرین یەکەم مەرەقەز کەێد

بانک رافیدەین مووچەی خانەنشینی و پاڵپشتی کۆمەڵایەتی مانگ تشرین یەکەم مەرەقەز کەێد
2025-10-01T16:30:45+00:00

شەفەق نیوز ـ بەغدا

بانک رافیدەین، ئیوارەی ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان مووچەی مانگ تەشرین یەکەم خانەنشینەیل و خاوەن پاڵپشتی کۆمەڵایەتی  مەرەقەز کریا.

نویسینگەی راگەیانن بانکەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت "دەستەوخوەی دەسکریا وە بەشەوکردن مووچەی خانەنشینەیل مەدەنی و سەربازی، ئەو خانەنشینەیل کە کوڵە نامە وەپیان رەسێد لە کورەن توەن مووچەیلیان وەربگرن".

لە بەیانیگ ترەکراگەیان "مووچەی پاڵپشتی کۆمەڵایەتی ژن و پایەیل مەرەقەزکریا لەری ئای تی ئێمەیل،  هەر هاوڵاتیگ گرێدەوەی  و کۆلە نامە وەپی رەسیە توەنێد لەری لقە بانکەیل بەغدا و پارێزگایەیل وەریبگرێد، یا لە هەرشوینیگ تایوەت وە خەرجکردن".

