بانک رافیدەین دەسکەێدە خەرجکردن سوود نیمە ساڵانەی خاوەن تاپۆیەیل

شەفەق نیوز ــ بەغدا

بانک رافیدەین، ئمڕوو سێشەممە، دەسکردە خەرجکردن سوود نیمەی ساڵانەی خاوەن تاپۆ نیشتیمانیەیل ـ دەرچگن یەکەم، هەوەجەس خاوەن تاپۆیەیل سەردان لق بانکەیل بکەن ئەرا وەرگردن شایستەیلیان.

وەپای بەیاننامەی بانکەگە، ئێ تۆپۆیەیلە دوو جویرن:

• تاپۆی جویر (500,000) پەنسەد هەزار دیناری: وە سوود ساڵانەی بڕ 6% گشت شەش مانگ جاریگ تا ماوەی دوو ساڵ.

• تاپۆی (1,000,000) ملیۆن دیناری: وە سوود ساڵانەی 7.5% گشت شەش مانگ جاریگ تاماوەی چوار ساڵ.