بانک رافیدەین دەسکەێدە خەرجکردن سوود نیمە ساڵانەی خاوەن تاپۆیەیل

2025-08-19T07:56:38+00:00

شەفەق نیوز ــ بەغدا

بانک رافیدەین، ئمڕوو سێشەممە، دەسکردە خەرجکردن سوود نیمەی ساڵانەی خاوەن تاپۆ نیشتیمانیەیل ـ دەرچگن یەکەم، هەوەجەس خاوەن تاپۆیەیل سەردان لق بانکەیل بکەن ئەرا وەرگردن شایستەیلیان.

وەپای بەیاننامەی بانکەگە، ئێ تۆپۆیەیلە دوو جویرن:

• تاپۆی جویر  (500,000) پەنسەد هەزار دیناری: وە سوود ساڵانەی بڕ  6% گشت شەش مانگ جاریگ تا ماوەی دوو ساڵ.

• تاپۆی  (1,000,000) ملیۆن دیناری: وە سوود ساڵانەی   7.5% گشت شەش مانگ جاریگ تاماوەی چوار ساڵ.

