‏بانکە حکومیەیل عراق دەسکردنە مەرەقەزکردن مووچەی مانگ تشرین یەکەم خانەنشینەیل

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ لە وەزارەت دارایی عراق، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان بانکە حکومیەیل دەسکردنە وە مەرەقەزکردن مووچەی مانگ تشرین دویەم خانەنشینەیل مەدەنی و سەربازی.

‏سەرچەوەگەوە ئاژانس شەفەق نیوز وت "دەسکریا وە مەرەقەزکردن مووچەی خانەنشینەیل لەری بانکە حکومیەیل لەدویای کلکردن پویل وەلایەن لایەنەیل پەیوەنیدار".

‏هەمیش دەسەی خانەنشینی نیشتیمانی راگەیان، دەسکریا وە خەرجکردن مووچەی خانەنشینەیل مەدەنیو سەربازی ئەرامانگ تشرین دویەم وەشیوەی کەمکەمە.

