بانکە حکومیەیل عراق دەسکردنە مەرەقەزکردن مووچەی مانگ تشرین یەکەم خانەنشینەیل
2025-11-02T10:56:10+00:00
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ لە وەزارەت دارایی عراق، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان بانکە حکومیەیل دەسکردنە وە مەرەقەزکردن مووچەی مانگ تشرین دویەم خانەنشینەیل مەدەنی و سەربازی.
سەرچەوەگەوە ئاژانس شەفەق نیوز وت "دەسکریا وە مەرەقەزکردن مووچەی خانەنشینەیل لەری بانکە حکومیەیل لەدویای کلکردن پویل وەلایەن لایەنەیل پەیوەنیدار".
هەمیش دەسەی خانەنشینی نیشتیمانی راگەیان، دەسکریا وە خەرجکردن مووچەی خانەنشینەیل مەدەنیو سەربازی ئەرامانگ تشرین دویەم وەشیوەی کەمکەمە.