‏بانکە حکومیەیل عراق تا سەرەتای ساڵ ئایندە کارەیلیان وسنن

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏بانکە حکومیەیل عراق، رێکار سەرژمێری و جیوەجیکردن ساڵانەکەن، یەیش بوودە مدوو وسانن چالاکیەیل تا سەرەتای ساڵ نوو.

‏ سەرچەوەیگ ئاگادار وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان: "ئێ هەنگامە ڕەخسانن دەرفەتە ئەرا پاکتاوکردن هەژمارە وسنریاگ و ئامادەکردن ئامار و داتای دارایی کۆتایی ساڵ"، دیاریکرد "کارەیل بریتین لە وەرنەگردن داواکاریی خزمەتگوزارییە بانکییەیل و وسان وەخت گشت چالاکییە بانکییەیل لە ماوەی جەردکردن، کە ڕێکاریگ ساڵانەی پەیڕەوکریاگە".

‏دووپاتکرد "بانکەیل بانکەیل لە سەرەتای ساڵ ئایندە دەسکەنە کارەیلیان وەشیوەی سروشتی و مامەڵەیل و خزمەتگوزاریەیل بانکی ڵەدویای کۆتایهاتن وە رێکارەیل جەرد و هویردەوبوین وەپای رێسا پشە وەپی بەسریاگەیل".