بانوخوارکردن نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەیل بەغداد و هەولێر

شەفەق نيوز- بەغداد/ هەولێر

نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانەور دینار عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەیل سەرەکی بەغداد پایتەخت داوەزیان کەمیگ توومار کرد، وەرانەور بەرزەوبوین کەمیگ لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەیل سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ 141,100 دينار عراقی وەرانەور 100 دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان.

شەوەکی ئمڕوو، نرخ 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 141,150 دينار عراقی.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد جیگیر بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 142,000 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە و140,000 دينار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسە بەرزەو بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 140,800 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 140,750 دينار.