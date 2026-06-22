بانوخوارکردن نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەیل بەغداد و هەولێر

شەفەق نيوز- بەغداد/ هەولێر

نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانەور دینار عراقی، ئمڕوو دووشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەیل سەرەکی بەغداد پایتەخت، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان بانوخوار کرد.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەیل سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ 158,200 دينار عراقی وەرانەور 100 دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان.

شەوەکی ئمڕوو، نرخ 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 156,700 دينار عراقی.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد ئیرنگە رەسیەسە 158,500 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 157,500 دينار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 157,800 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 157,700 دينار.

هەرلیوا، لە ساعەت یەک نیمەڕو ئمڕوو، نرخ دۆلار ئەمریکی لە بازاڕەیل بەغدای پایتەخت و هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان بەرزەو بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی 158 هەزار دینار رەد کرد.