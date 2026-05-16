بانوخوارکردن نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەیل بەغداد و لە هەولێر

شەفەق نيوز - بەغداد / هەولێر

نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو شەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەیل سەرەکی بەغداد پایتەخت داوەزیان کەمیگ توومار کرد، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان بەرزەو بوی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەیل سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ 153,800 دينار عراقی وەرانەور 100 دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان.

شەوەکی ئمڕوو، نرخ 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 153,900 دينار.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد داوەزیان توومار کرد، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 154,250 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 153,250 دينار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار وەشیوەی کەمیگ بەرزەو بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 153,600 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 153,500 دينار.