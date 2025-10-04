بانوخوارکردن نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەیل بەغداد و لە هەولێر

شەفەق نيوز - بەغداد / هەولێر

نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانەور دینار عراقی، ئمڕوو شەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەیل سەرەکی بەغداد پایتەخت، وەشیوەی کەمیگ داوەزیان توومار کرد، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان جیگیر بوی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەیل سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ 141450 دينار عراقی وەرانەور 100 دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان.

شەوەکی ئمڕوو، نرخ 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 141600 دينار عراقی.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد جیگیر بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 142500 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 140500 دينار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار جیگیر بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 141300 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 141200 دينار.