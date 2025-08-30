بانوخوارکردن نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر وەگەرد سەرەتای هەفتە
شەفەق نيوز ــ بەغدا/ هولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانودەر دینار عراقی، ئمڕوو شەممە، لە بۆرسەی بەغداد پایتەخت جیگیربوی و لە هەولێر داوەزی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 142200 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. رووژ چوارشەممە هەمان نرخ توومارکریا،.
پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 143250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 141250 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 141800 عراقی وەراوەر و دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 141700 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.