‏بانوخوارکردن نرخ دۆلار لە بەغدا و بەرزەوبوینی لە هەولێر

‏شەفەق نيوز ــ بەغدا/ هەولێر

‏ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانودەر دینار عراقی، ئمڕوو شەممە، لە بۆرسەی بەغداد پایتەخت جیگیربوی و لە هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 143400 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. رووژ پەنجشەممە هەمان نرخ توومارکریا.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 144000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 143000 دینار.

‏لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 142450 عراقی وەراوەر و دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 142350 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

‏